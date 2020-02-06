Джезказган, Казахстан, , 06:53 — REGNUM На месте ожидаемого приземления в степи Казахстана спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-13» с международным экипажем на борту, военные метеорологи прогнозируют температуру воздуха от −7… −4 °С. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Метеорологи Центрального военного округа, обеспечивающие поисково-спасательную операцию, также прогнозируют в районе приземления, которое ожидается в 147 километрах юго-восточнее города Джезказгана в Казахстане, ветер 4−7 м/с и видимость 6−10 километров.

Обеспечивать посадку спускаемого аппарата будут 12 вертолетов, три самолета, шесть поисково-спасательных машин «Синяя птица» и другая техника, а также около 200 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на Землю вернётся спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) — космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым астронавтами Кристиной Кук (НАСА) и Лукой Пармитано (Европейское космическое агентство).

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Приземление спускаемого аппарата при помощи парашютов и двигателей мягкой посадки ожидается в 12:12 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Джезказгана в Казахстане.

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