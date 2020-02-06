Москва, , 06:24 — REGNUM Международный экипаж, возвращающийся с орбиты на Землю, перешёл с Международной космической станции (МКС) на борт корабля «Союз МС-13» и закрыл люки. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

После того, как экипаж переоденется в лётные скафандры, проверит функционирование систем корабля и герметичность люков, в 08:50 по московскому времени произойдёт отстыковка корабля от МКС

Приземление спускаемого аппарата при помощи парашютов и двигателей мягкой посадки ожидается в 12:12 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на Землю вернётся спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) — космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым астронавтами Кристиной Кук (НАСА) и Лукой Пармитано (Европейское космическое агентство).

В МКС остаются космонавт РоскосмосаОлег Скрипочка, астронавты НАСАЭндрю Моргани Джессика Меир.

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