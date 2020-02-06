Нью-Дели, , 04:10 — REGNUM «Уралвагонзавод» проведёт испытания новейшей самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» в 2020 году, сообщил 5 февраля журналистам представитель предприятия на выставке Defexpo India-2020.

По его словам, вопрос поставки гаубицы на вооружение находится в компетенции министерства обороны России.

Напомним, установка 2С35 «Коалиция-СВ» была впервые представлена в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Она является преемницей комплексов типа «Мста» и предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных подразделений, танков и бронетехники, противотанковых средств, пехоты, систем ПВО и ПРО, а также укрепленных пунктов управления, расположенных в глубине обороны противника.

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