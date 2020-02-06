Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Microsoft решила объединить подразделения, занимающиеся разработкой Windows и созданием аппаратных средств. Об этом 6 февраля сообщил портал ZDNet.

Объединение пройдёт до конца февраля 2020 года, новое подразделение получит название Windows + Devices, возглавит его Панос Панай, который, как пишет издание, является создателем ПО Surface и очень влиятельным человеком в направлении работы Microsoft, связанном с созданием устройств. Отмечается, что этот шаг является частью более широкой реорганизации Microsoft.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в браузере Microsoft Edge появится защита от загрузки вредоносных файлов. Разработчики отметили, что эта функция безопасности Edge будет более продвинутой, чем у его конкурента Google Chrome.

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