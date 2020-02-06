Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Ошибка в версии мессенджера WhatsApp для настольных компьютеров предоставила злоумышленникам возможность получить удалённый доступ к файлам пользователя. Об этом 6 февраля сообщил портал Engadget.

Исследователь Гал Вейцман сообщил, что Facebook исправила уязвимость в версиях WhatsApp для Mac и Windows, которая позволяет хакерам вставлять JavaScript в сообщения и получать удаленный доступ к файлам.

Причиной появления ошибки стало использование старых веб-технологий, а именно — старой версии «движка» (базовая программа) Chromium от Google, которая позволяла проникать в систему. Таким образом, всем, кто использует версию WhatsApp для настольных систем, крайне рекомендуется провести процедуру обновления.

Ранее известный разработчик Павел Дуров назвал основные угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи WhatsApp. Одной из таких угроз, по его мнению, являются так называемые бэкдоры — намеренно встраиваемые уязвимости, позволяющие знающему о них человеку получить доступ к переписке пользователя.

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