Москва, , 00:36 — REGNUM 6 февраля на Землю вернётся спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) — космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым астронавтами Кристиной Кук (НАСА) и Лукой Пармитано (Европейское космическое агентство). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Закрытие переходных люков между кораблем «Союз МС-13» и модулем «Поиск» МКС произойдет 6 февраля в 06:00 по московскому времени. Отстыковка «Союза» от МКС — в 08:50, вход корабля в атмосферу — в 11:49. Посадка спускаемого аппарата при помощи парашютов и двигателей мягкой посадки запланирована на 12:12 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане.

В МКС остаётся астронавт НАСА Эндрю Морган.

Как сообщало ИА REGNUM, высота орбиты Международной космической станции (МКС) была скорректирована 23 января с целью создания необходимых условий для приземления корабля «Союз МС-13» с экипажем.

Манёвр был осуществлён в два этапа с помощью двигателя грузового корабля «Прогресс МС-13», пристыкованного к модулю «Пирс». После корректировки минимальная высота орбиты МКС над поверхностью Земли составляет 415,9 километра, максимальная — 437 километров.

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