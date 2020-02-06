Тегеран, , 07:49 — REGNUM 5 февраля заместитель командующего вооруженными силами Ирана по координации действий бригадный генерал Мехди Хадьян заявил, что государству наконец удалось достичь самообеспеченности в сфере производства военных беспилотных летательных аппаратов, сообщается новостное агентство MehrNews.

В ходе церемонии, посвящённой покорности и верности личного состава иранской армии идеалам и ценностям покойного имама Хомейни, бригадный генерал отметил, что Иран добился значительных успехов в таких областях как оборонная промышленность, радиоэлектронная борьба, военное обучение и т.д. При поддержке некоторых наукоемких компаний иранская армия достигла колоссальных высот в области производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам Мехди Хадьяна, вооруженные силы Исламской республики Иран используют высокотехнологичное оборудование в авиационной промышленности, что свидетельствует о ключевой роли наукоёмких компаний в развитии иранских технологий. Кроме того, не без помощи вышеупомянутых компаний, в Иране производится лазерное оружие, отметил генерал.