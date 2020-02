Москва, , 19:39 — REGNUM Сразу 24 мобильных приложения для Android представляют опасность для пользователей данной операционной системы. Об этом сообщает портал VPNPro.

Отмечается, что данные приложения запрашивают у пользователя разрешение снимать фото и видео, записывать звук и совершать звонки. Данные шаги представляют опасность для приватных данных пользователей, отмечают специалисты.

Так, по их словам, фотоприложение Candy Selfie Camera зачем-то просит доступ к геопозиции пользователя и хранилищу файлов, а приложение для записи звуков Sound Recorder просит позволения иметь доступ к камере.

Также в число опасных приложений эксперты включили Super Cleaner, Virus Cleaner 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Hi VPN, Free VPN, Candy Gallery, Calendar Lite, Super Battery, Hi Security 2019, Net Master, Puzzle Box, Private Browser, Hi VPN Pro, World Zoo, Word Crossy!, Soccer Pinball, Dig it, Laser Break, Music Roam и Word Crush.