Самара, , 18:17 — REGNUM Модернизированные сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-160М2 обладают дальностью полёта, заметно превышающей эту характеристику предыдущих моделей, сообщил 5 февраля журналистам замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, обновлённые «стратеги» Ту-160М и Ту-160М2 смогут летать на тысячу км дальше благодаря установленным на них двигателям НК-32.

«Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведенные в новом облике», — сказал замглавы Минобороны РФ.

Об этом Алексей Криворучко сообщил в ходе своего визита на ПАО «Кузнецов» для проверки выполнения гособоронзаказа-2020.

«Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2020 года модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый полет на аэродроме КАЗ имени Горбунова.

Кроме того, в России возобновится производство этих самолётов. Построенные «с нуля» стратегические ракетоносцы получат обозначение Ту-160М2.

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