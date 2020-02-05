Москва, , 17:23 — REGNUM Пользователи «Яндекса» столкнулись с неполадками в работе ряда сервисов, сообщают 5 февраля клиенты «Яндекса» в соцсетях.

В компании уже официально подтвердили наличие сбоев и заявили, что работают над устранением их причин. Трудности охарактеризованы как кратковременные.

Пользователи отмечают сбои в работе электронной почты и сервиса «Яндекс.Диск».

По данным интернет-ресурса Downdetector, сбои начались примерно в 15:30 мск и коснулись служб «Яндекс. Драйв», «Дзен», «Яндекс. Музыка» и «Яндекс.Такси».

Сбои отмечены в Приморье, в Сибири, на Урале и в европейской части России.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков назвал канал «Футляр от виолончели» неинтересным для Кремля