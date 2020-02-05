Красноярск, , 16:35 — REGNUM Министр транспорта Красноярского края Константин Димитров заявил о том, что проектная документация на строительство красноярского метро прошла предварительную стадию Главгосэкспертизы. Об этом 5 февраля сообщает региональный портал Newslab.ru.

«Станции, выходы, переходы, здания под Метроуправление. Проект прошёл предварительную стадию Главгосэкспертизы. Теперь его детализируем, дополняем и уточняем. Работа в самой активной своей стадии выглядит так», — рассказал Димитров.

В настоящее время с мэрией Красноярска также решается задача минимизации сноса зданий и строений, а также бесперебойности дорожного движения в зонах строительства.

Полное заключение государственной экспертизы на проект первой линии красноярского метрополитена должно быть подготовлено в марте 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о вводе первой линии красноярского метро в эксплуатацию в 2024 году, а не в 2022-м, как предполагалось ранее, 22 января рассказал директор Управления по строительству красноярского метрополитена Игорь Иванов.

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