Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM Министерство обороны РФ заключило соглашение с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание модернизированной версии разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус», способного находиться в воздухе более суток. Об этом 5 февраля рассказал журналистам замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

«В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение ОКР «Альтиус-РУ» по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета нового поколения», — заявил Кривручко в ходе своего визита на УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

Также он рассказал, что обновленный аппарат также планируется оснастить комплексом средств спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, который будет способен вести взаимодействие с пилотируемыми летательными аппаратами.

Отметим, «Альтиус» является средневысотным летательным аппаратом и может находиться в воздухе более суток. Он будет способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Масса аппарата порядка 6 тонн.