Париж, , 14:29 — REGNUM Руководители штабов ВВС Франции, Германии и Испании пошли на беспрецедентный шаг и 31 января 2020 года обратились с открытым письмом к своим правительствам обеспечить финансирование программы FCAS (Future Combat Air System). По данной программе должен быть создан европейский истребитель нового поколения.

В письме разъясняется критическая потребность в программе FCAS и содержится призыв к заключению контрактов с компаниями-разработчиками по этому проекту. В данном случае имеются в виду компании Dassault Aviation и Safran Military Engines. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Издание отмечает, что задержка в финансировании программы произошла по вине Германии. Бюджетный комитет немецкого парламента пока не рассмотрел этот вопрос.

Подписание контрактов с Dassault Aviation и Safran Military Engines несколько раз переносилось. Начальники штабов ВВС трёх стран ожидают, что контракты всё-таки будут подписаны в ходе выставки в Берлине в мае 2020 года. Компании в свою очередь уже начали вкладывать в разработку свои собственные средства.

По программе FCAS прототип новейшего европейского истребителя с двигателями следующего поколения должен совершить свой первый полёт в 2026 году. Первоначальная операционная готовность самолёта запланирована к 2040 году.