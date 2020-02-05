Лондон, , 14:07 — REGNUM Британия разворачивает девять самолётов морского патрулирования P-8 Poseidon. Основная их задача состоит в обнаружении подводных лодок противника и обеспечении безопасности британских подводных лодок.

Полной степени операционной готовности самолёты P-8 Poseidon достигнут в 2024 году. Для этого британцам ещё необходимо модернизировать свою авиабазу Лоссимут.

Первый из девяти P-8 Poseidon уже поставлен в Британию и совершил посадку на территории Шотландии 4 февраля 2020 года. Поставка всей партии будет закончена в 2021 году. Эта программа обойдётся британским налогоплательщикам в 3 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом пишет ТАСС.

Производит P-8 Poseidon американская компания Boeing. В основе конструкции самолёта лежит фюзеляж лайнера Boeing 737−800 и крылья от Boeing 737−900. Скорость патрулирования (поиска) составляет 333 километра в час на высоте 60 метров. Боевой радиус действия 3700 километров.

Во внутреннем отсеке вооружения P-8 Poseidon размещаются бомбы свободного падения, глубинные бомбы, а также торпеды Mark 54. На подкрыльевых пилонах самолёт может нести противокорабельные ракеты Harpoon.

Ранее начальник штаба ВВС Британии объяснил усиление группировки самолётами-разведчиками P-8 Poseidon «российским авантюризмом». ИА REGNUM сообщало об этом.