Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Из открытых документов ВМС США, датированных 2011 годом, стало известно о намерении оснастить атомные подводные лодки класса Virginia высокоэнергетическим лазерным оружием. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Идея на первый взгляд выглядит довольно странно, так как лазерное оружие определенно не работает под водой. Подобно солнечному свету, лазерный луч рассеивается и очень быстро поглощается в воде. Именно поэтому подводная лазерная связь невозможна далее нескольких сотен метров.

Совершенно очевидно, что лазер на подводной лодке мог бы применяться, когда она находится в надводном положении. Однако есть ещё один способ решить данную задачу — установить боевой лазер в телескопической мачте атомной подводной лодки, которая выполняет роль перископа.

Мачта АПЛ класса Virginia уже оснащена различными приборами: есть три видеокамеры и даже небольшой инфракрасный лазерный дальномер. Таким образом, осталось найти место на мачте для боевого лазера. Это технически трудная, но выполнимая задача.

В 2011 году ВМС США заказали прототип компактного направителя лазерного луча для подводных лодок, который был построен и поставлен компанией Optical Physics Company.

К плюсам атомной подводной лодки относится наличие большого количества энергии, что как раз и необходимо для лазерного оружия. Но и здесь есть одна сложность — как эту энергию подать в телескопическую мачту. Необходимо разработать инновационное решение для прохода в неё силового кабеля, так как сама телескопическая мачта не опускается внутрь прочного корпуса подводной лодки. Проект по созданию этих соединений стартовал в 2017 году и должен быть готов к развёртыванию в начале 2020 года.

Эксперты полагают, что боевой лазер АПЛ может быть использован для выведения из строя системы управления беспилотных летательных аппаратов, аппаратуры самолётов-охотников за подводными лодками. Этот лазер также может воспламенить топливо и боеприпасы на небольших судах.

ВМС США отказались комментировать журналу Popular Mechanics свои планы по развёртыванию боевых лазеров на подводных лодках, ссылаясь на секретность. Известно также, что аспирантура ВМС США провела длительное исследование под названием «Интеграция высокоэнергетического лазера в подводную лодку класса Virginia» и опубликовала своё резюме в 2015 году. Однако и она воздержалась от разглашения дальнейших подробностей.