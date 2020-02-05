Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил 200-сильный внедорожник Troller TX4 для гонок по пересеченной местности. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Ford Troller TX4 Autoevolution

В базовую комплектацию модели входит воздухозаборник с трубой, подножки под дверьми авто, а также светодиодные фонари. Кроме того, новинка выделяется металлическими бамперами спереди и сзади. «Обута» модель в шины Pirelli Scorpion MTR 245/70R17.

Перед внедорожника окрашен в темно-синий цвет, а остальной кузов окрашен в цвета Maragogi Green, Trancoso Brown и Frosted Silver.

В движение автомобиль приводит пятицилиндровый турбированный дизельный агрегат производительностью 200 «лошадей» рабочим объёмом 3,2 л, который сочетается с 6-скоростной автоматической трансмиссией и приводом 4×4.

Напомним, в конце января 2020 года на предприятии Ford Sollers в Елабуге был собран 80-тысячный Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года.

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