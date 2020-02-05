Чикаго, США, , 11:07 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai готовит к официальной премьере на автосалоне в Чикаго 6 февраля гибридную версию Hyundai Sonata. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Подробностей о технических характеристиках новинки для американского авторынка пока нет. Однако на южнокорейском рынке Hyundai Sonata уже был представлен. Там автомобиль стоит в зависимости от комплектации от 23,4 тыс. до 31,8 тыс. долларов с учетом государственных субсидии.

В Южной Кореи автокомпания предлагает Sonata Hybrid с 150-сильным мотором рабочим объёмом 2 л, который агрегатируется с электродвижком мощностью 52 л. с. В качестве трансмиссии у гибрида 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Дизайн нового Hyundai Sonata отличается от бензиновой версии авто модернизированной решёткой радиатора и задним спойлером. На крыше машины размещена солнечная батарея.

Ранее из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV компания Hyundai Motor объявила о частичной приостановке производства автомобилей в Южной Корее.

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