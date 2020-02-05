Лакхнау, Индия, , 10:20 — REGNUM Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата» с новейшим боевым модулем АУ-220М примет участие в параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом 5 февраля заявил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» (входит в «Ростех») Георгий Закаменный.

«Могу сказать, что на предстоящем юбилейном параде Победы он (модуль) будет продемонстрирован в составе подразделения БМП «Армата», — сказал он журналистам на Международной выставке вооружений Defexpo 2020 в индийском Лакхнау.

Как сообщало ИА REGNUM, модуль АУ-220М в качестве основного вооружения имеет 57-мм автоматическую пушку. Дальность её стрельбы составляет 14,5 километра.

Максимальная скорострельность пушки достигает 80 выстрелов в минуту. В комплекте к ней идут снаряды различных типов: бронебойный, многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем и управляемый.

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