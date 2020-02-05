Лондон, , 10:01 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает запретить продажу гибридных машин. Запрет может начать действовать в стране уже в 2035 году. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Об инициативе запретить дизельные автомобили в Европе известно давно, а вот информация о возможном запрете гибридных авто в Британии стала полной неожиданностью. Именно эти машины на данный момент набирают наибольшую популярность в автомобильном секторе, поскольку для полностью электрифицированных автомобилей пока не развита инфраструктура.

Напомним, что с похожими инициативами об ограничении использования гибридных машин уже выступали Нидерланды, Дания, Швеция и Ирландия. Там подобные правила могут начать действовать с 2030 года.

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