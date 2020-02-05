Сеул, , 09:44 — REGNUM Южнокорейская компания KIA представит на автомобильной выставке Auto Expo 2020 в Нью-Дели внедорожную версию нового компакт-кросса KIA Seltos X-Line. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Стоит отметить, что серийный выпуск внедорожной версии KIA Seltos компания пока не рассматривает. В компании планируют выпускать более простой внедорожник Seltos X-Line с минимальным декором и увеличенным дорожным просветом.

В моторной линейке новинки будет 177-сильный 1,6-литровый мотор, работающий с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. Также кроссовер может быть оснащён атмосферным мотором производительностью 149 «лошадей» рабочим объёмом 2 л.

Напомним по итогам 2019 года мировые продажи KIA Motors составили 2 772 076 авто. Это на 1,4% меньше результата 2018 года. При этом в прошедшем году операционная прибыль автокомпании выросла на 73,6%, до 2,97 трлн вон (около 2,55 млрд долларов).

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