Оттава, , 08:35 — REGNUM Военно-транспортный грузовик M923A2 с колесной формулой 6X6 переделал в автодом молодой человек из Канады под именем Майк. Ролик с машиной размещён на канале VANCITY VANLIFE в YouTube.

Майк приварил к раме военного грузовика транспортный контейнер. Это стало основой для автодома. Потом он оборудовал внутреннее пространство контейнера в стиле каюты с деревянной обшивкой, которая покрывает пол, стены и крышу.

Снаружи авто имеет военный стиль. Автодом окрашен в темно-зеленый цвет, а кабина имеет камуфляжную защитную раскраску. Также стоит отметить, что в машине есть много отсеков для хранения вещей.

Авто оборудовано видеокамерой заднего обзора и полностью светодиодным освещением. Также стоит отметить солнечные батареи, установленные на крыше автодома.

В движение машину приводит турбированный дизельный мотор Cummins объёмом 8,3 л, который агрегатируется с 5-позиционным «автоматом» с 2-скоростной раздаточной коробкой.

Ранее американский профессиональный сноубордист Остин Смит создал на основе пожарного автомобиля GMC образца 1953 года деревянный автодом для поездок на снежные горные трассы для занятий на сноуборде.

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