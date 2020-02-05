Лакхнау, Индия, , 07:34 — REGNUM Крылатая ракета BrahMos, которую совместно создают Россия и Индия, прошла более 70 различных испытаний. Об этом в день открытия в Индии выставки вооружений DefExpo 2020 сообщил официальный представитель компании BrahMos Aerospace.

«Сверхзвуковая крылатая ракета была испытана более 70 раз с сухопутных, надводных, подводных и воздушных систем, раз за разом успешно показывая свои качества. Это является мировым рекордом», — сказал он ежедневному изданию выставки.

По заявлению чиновника, после успешных воздушных испытаний Индия стала первой страной, которая адаптировала единую крылатую ракету для трёх сред. А КРВБ BrahMos стала самой тяжёлой и эффективной ракетой, которой вооружается истребитель Су-30МКИ.

Международная выставка DefExpo 2020 (Defexpo India) проходит в 2020 году с 5 по 9 февраля в городе Лакхнау. Её тематика — вооружение для сухопутных войск и ВМФ, включая средства ПВО и РЭБ, авиацию и продукцию двойного назначения.

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