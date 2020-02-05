Москва, , 06:01 — REGNUM Остановка производства электроники до 10 февраля в Китае в связи со вспышкой коронавирусной инфекции может привести к дефициту электронных устройств на российском рынке к концу марта 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы представителей рынка и экспертов.

По некоторым данным, о которых сообщается в материале, остановка производства может продлиться до 14 февраля. Эксперты отмечают, что дефицит техники в свою очередь приведет к её удорожанию.

Так, ведущий аналитик холдинга Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, что в случае простоя производственных линий стоимость электроники будет подниматься на 1,5−3% еженедельно. Ожидается, что проблемная ситуация особенно повлияет на поставки смартфонов.

Как передавало ИА REGNUM, 31 января производители ряда марок китайских смартфонов уведомили российских поставщиков о приостановке выпуска устройств.

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