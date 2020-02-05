Нижний Тагил, Свердловская область, , 04:26 — REGNUM Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошёл государственные испытания, сообщил 5 февраля официальный представитель корпорации «Уралвагонзавод».

Опытная партия танков будет изготовлена по контракту с министерством обороны России, подписанному в ходе военно-технического форума «Армия-2019».

"Контракты <…> находятся в стадии выполнения», — цитирует РИА Новости собеседника.

Т-90М представляет собой модификацию Т-90А, созданную по проекту «Прорыв-3». Внешним отличием нового танка является новый боевой башенный модуль с удлинённой кормовой частью и 125-мм танковой пушкой повышенной живучести и точности и дистанционно-управляемой 12,7-мм пулеметной установкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России закупит «суперснаряды» для танковых войск