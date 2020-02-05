Москва, , 03:22 — REGNUM Оснащение перекрестков новыми системами управления дорожным движением с использованием искусственного интеллекта в российских регионах начнётся с Новосибирска и Перми, сообщил 5 февраля вице-президент НП «Глонасс» Евгений Белянко.

«Проект будет в первую очередь запущен в 2022 году в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года», — цитирует ТАСС собеседника.

По его словам, задачей умных перекрестков станет минимизация ДТП, выявление аварийно-опасных участков дорог, совершенствование системы дорожного управления. Предполагается, что искусственный интеллект в новых системах позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20−25%.

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