Вашингтон, , 15:09 — REGNUM ВВС США не удовлетворило предложение компании Boeing по исправлению проблемы системы дистанционного видения (СДВ), которую операторы стрелы на новых танкерах KC-46A Pegasus используют для безопасного направления заправочной стрелы топливозаправщика в принимающий топливо самолёт.

В январе 2020 года компания Boeing согласилась разработать новую версию системы дистанционного видения, включающую как программные, так и аппаратные изменения, и оплатить эту работу полностью из своего кармана. В то же время компания оценила, что ей потребуется от трех до четырех лет, чтобы завершить разработку этих усовершенствований, которые затем ещё должны быть интегрированы в существующие самолёты. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Трудности с существующей СДВ в настоящее время не позволяют KC-46A принимать участие в боевых операциях за рубежом. Топливозаправщик KC-46A так и не способен производить дозаправку в воздухе самолётов ВВС США. Следует заметить, что по состоянию на декабрь 2019 года ВВС уже приняли на вооружение 30 топливозаправщиков KC-46A производства компании Boeing.

Высшие военные чины США предупреждают, что вскоре может возникнуть тревожная нехватка доступных танкеров, поскольку по другим типам танкеров истекает срок эксплуатации. Эта реальность в настоящее время побуждает возобновить рассмотрение плана найма частных подрядчиков для оказания услуг по дозаправке в воздухе авиации ВВС США в различных небоевых условиях.