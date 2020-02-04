Москва, , 15:06 — REGNUM Подразделения российских воздушно-десантных войск вскоре получат на вооружение новый мобильный противотанковый ракетный комплекс. Речь идёт о ПТРК «Корнет-М». Он будет устанавливаться на бронеавтомобиле К4386 «Тайфун-ВДВ», пишет газета «Известия».

Сначала о ПТРК «Корнет-М». Сейчас на вооружении ВДВ стоят противотанковые комплексы «Конкурс» с дальностью поражения до 4 километров. Ракета «Корнета-М» способна поражать цели на дальности до 10 километров. Это существенное увеличение, которое позволит нанести удар по противнику, без возможности его ответа подобным или близким по типу оружием.

В настоящее время бронеавтомобиль, оснащённый обновленным ПТРК «Корнет-ЭМ» 9К128М-1 проходит испытания. К комплексу разработаны противотанковые кумулятивные ракеты, а также фугасные и термобарические боеприпасы. Для повышения точности огня комплекс оснащён автоматом сопровождения цели и новой системой технического зрения. Теперь ПТРК может поражать даже малоскоростные воздушные цели.

Бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» имеет массу более 13 тонн. Машина спасает экипаж от подрыва фугаса массой до 6 килограмм под колесом и четырёхкилограммового фугаса под днищем. Броня противопульная, способна защитить от бронебойных пуль калибра 7,62-мм, защита круговая.