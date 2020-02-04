Берлин, , 14:34 — REGNUM В сети появились фотографии прототипа электрокроссовера BMW iNext в камуфляже. Снимки размещены на сайте Motor1.

Габариты серийного iNext сопоставимы с нынешней версией среднеразмерного кроссовера X5. Однако у нового автомобиля будет более низкая линия крыши чем у X5 и более выдающаяся передняя часть.

Запас хода BMW iNext на полностью заряженном аккумуляторе составит не менее 600 км. В линейке моторов будут агрегаты различной мощности. Это может отразится на именовании модели.

Конкурировать на авторынке электрокаров новинка будет с электрическим кроссовером Mercedes-Benz EQC, Jaguar I-Pace, Audi E-Tron, Mustang Mach-E и BMW iNext.

Ожидается, что официальная премьера новинки состоится до конца этого года.

Напомним, компания BMW прекратит изготовление гибридного спорткара i8 в апреле текущего года. Заказы на эту модель дилеры марки будут принимать до конца февраля 2020 года, после чего они будут распродавать складские запасы.

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