Токио, , 14:18 — REGNUM Специалисты японского автопроизводителя Toyota создали функцию Acceleration Suppression, которая не даст машине ускориться, если водитель случайно нажал на педаль газа.

Принцип работы системы Acceleration Suppression основан на анализе «больших данных», которые были получены от подключенных машин. На их базе специалисты создали алгоритм, который блокирует ускорение. Созданная система похожа на парковочный помощник Intelligent Clearance Sonar. При этом она работает, даже если нет препятствия перед автомобилем.

Сообщается, что бренд начнёт внедрять новую функцию в Японии летом 2020 года. Ею оснастят все новые машины марки. Также систему можно будет установить на некоторые модели японской компании более раннего выпуска.

Напомним, компания Toyota приступила к созданию новой версии спорткара Supra с более производительным мотором и яркой внешностью. В движение авто будет приводить турбированная «шестерка» мощностью 400 л. с. рабочим объёмом три литра.

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