Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Исполняющий обязанности министра ВМС Томас Б. Модли сказал, что авианосец «Джеральд Р. Форд» и другие авианосцы его класса представляют собой крупные цели для потенциальных противников, и что ВМС должны больше склоняться к концепции распределенного флота. Это заявление было сделано в Центре стратегических и бюджетных оценок, аналитическом и мозговом центре, расположенном в Вашингтоне.

Об этом пишет американское издание Seapower Magazine.

«Мы собираемся построить флот, который будет более распределенным для поддержки распределенных морских операций», — добавил Модли.

«Мы собираемся построить флот, который имеет распределенные сенсорные возможности, который менее сконцентрирован в своей оснащённости смертоносной мощью, который на платформу менее экспансивен, чем сейчас», — отметил он.

Исполняющий обязанности министра ВМС США подчеркнул, что средняя стоимость нового корабля во время строительства 600-корабельного флота в 1980-х годах составляла около 1 миллиарда долларов, тогда как средняя стоимость сейчас составляет 2 миллиарда долларов.

По словам Модли, новый фрегат управляемого ракетного оружия FFG (X) «является критической программой для нас», это пример того, как меньшая платформа позволит флоту быть более распределенным.

Он также отметил, что, согласно текущему планированию, военно-морской флот не сможет достичь уровня силы в 12 авианосцев до 2065 года.

Создание 355-корабельного флота, как в настоящее время кодифицировано в федеральном законе, как определено в 30-летнем плане судостроения, «должно быть не 30-летним планом, а планом, рассчитанным на десятилетие», считает глава ВМС США.

Важным приоритетом, по мнению Модли, должна быть концентрация на новых морских средних и больших беспилотных надводных кораблях.