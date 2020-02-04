Вашингтон, , 12:28 — REGNUM В анонсе девятой франшизы «Форсаж» показали 717-сильный экстремальный кроссовер Durango SRT Hellcat. Ролик размещён на канале Dodge в YouTube.

На этом видео на небольшое время появляется Durango SRT Hellcat с логотипом Hellcat.

Ожидается, что автопроизводители оснастят авто компрессорным мотором HEMI V8 рабочим объёмом 6,2 л производительностью 717 «лошадей», который сочетается с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Как быстро будет разгонятся авто до «сотни» пока неизвестно. Однако этот результат должен превзойти 4,4 секунды, поскольку это время разгона показал 481-сильный Durango SRT. Для сравнения можно привести вседорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk, имеющий аналогичный мотор, который набирает 100 км/ч за 3,7 секунд.

Ранее на аукционе Bonhams был продан первый серийный родстер Dodge Viper RT/10 1992 года выпуска. Его владельцем был Ли Якокке, который в начале 1990-х был председателем правления корпорации Chrysler.

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