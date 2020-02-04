Берлин, , 12:11 — REGNUM В автокомпании Mini заявили, что там могут разработать спортивный автомобиль со средним расположением двигателя. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Глава отдела коммуникаций Mini Андреас Лампка сообщил, что пока модельная линейка Mini состоит в основном из переднеприводных моделей. При этом среди автомобилей марки пока нет модели со средним расположением мотора.

«Но если мы дадим нашим инженерам больше свободного времени и ресурсов, они придумают спортивную машину со средним расположением двигателя» — отметил Лампка.

Он добавил, что у нового спортивного Mini вместо двигателя внутреннего сгорания может быть электромотор. Основой для спорткара мог бы стать концептуальный родстер Mini Superleggera.

Ранее сообщалось, что в случае возникновения роста пошлин из-за выхода Великобритании из ЕС сборку моделей Mini могут перенести в Нидерланды на предприятие VDL Nedcar.

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