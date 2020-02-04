Пекин, , 11:12 — REGNUM Китайская автокомпания Hongqi может запустить производство серийного электромобиля E115 уже в текущем году. Об этом сообщается на сайте PC Auto.

Дизайн электрического автомобиля Hongqi E115 был разработан бывшим дизайнером Rolls Royce Жилем Тейлором.

Внешность роскошного внедорожника будет во многом повторять прошлогодний концепт, который уже был представлен на Франкфуртском автомобильном салоне в 2019 году. Отличительной особенностью концепта были его большие хромированные колеса, видеокамеры вместо боковых зеркал и стильные задние фонари, соединенные между собой светодиодной подсветкой.

Концептуальный автомобиль разгонялся с 0 до 100 км/ч менее чем за 4 с. Технические характеристики силового агрегата производитель пока не раскрывает.

Напомним, в ближайшие пять лет под маркой Hongqi китайская компания FAW Group выведет на рынок 21 новую модель авто. Автопредприятие рассчитывает, что к 2025 году годовые продажи его автомобилей должны достичь 600 тыс. единиц.

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