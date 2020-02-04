Москва, , 09:45 — REGNUM В 2022 году завершатся госиспытания перспективных боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг». Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Мантуров отметил, что конкретные сроки поставки боевой техники в сухопутные войска установит Министерство обороны РФ по результатам проводимых испытаний.

«Предварительно могу сказать, что испытания «Курганец-25» и «Бумеранга» планируется завершить в 2022 году», — сказал министр.

Сообщается, что за основу «Курганец-25» были взяты технологические решения, используемые для БМП-1, БМП-2 и БМП-3. Также отмечается, что вес новой боевой машины не превышает 25 тонн. Максимальное число перевозимых десантников в полной выкладке в машине составляет восемь человек.

Что касается машины «Бумеранг», то стоит отметить, что она предназначена для перевозки мотострелкового отделения и поддержки его огнем в ходе боя.

Напомним, в России приступили к созданию зенитных ракетных систем С-400 для Индии.

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