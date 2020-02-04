Москва, , 09:26 — REGNUM Домашние колонки обеспечивают более качественный звук, чем аналогичные переносные устройства. Таковы итоги исследования Роскачества, сообщает 4 февраля пресс-служба организации.

Эксперты протестировали 12 беспроводных колонок и пять проводных. Они рекомендуют ориентироваться именно на качество звука при выборе такой техники для использования дома.

«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.

Производители портативных колонок ради более доступной цены, размера, ударостойкости, заряда аккумулятора и дизайна могут жертвовать качеством звука. «Умные» колонки с голосовым помощником не всегда удобны и безопасны, добавили эксперты.

Так, в отношении одного из подобных устройств возникли вопросы о безопасности личных данных пользователя. Голосовой помощник другой колонки «не понимает» русского языка, а третья колонка имеет низкое качество звука.

В частности, одно из используемых колонкой приложений признали небезопасным, так как неизвестно, где хранятся личные данные пoльзователя, а также кто имеет доступ к ним. Голосовой помощник, которым оснащена другая колонка, не распознает русский язык. Третья колонка является водонепроницаемой, удобна при переноске, но имеет низкое качество звука.

Выбирать колонки специалисты рекомендуют с двумя широкополосными динамиками или двумя динамиками с сабвуфером. Наиболее дешёвые и маленькие устройства имеют один динамик, что не даёт качественного звука. Для домашнего использования достаточно мощности в 5 Вт, для улицы — 10−20 Вт, для минивечеринок — более 20 Вт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества протестировали смартфоны 14 брендов.

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