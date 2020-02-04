Липецк, , 08:00 — REGNUM Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России отработали полёты с дозаправкой в воздухе в Липецкой области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе полётов, проходивших днём и ночью, экипажи истребителей Су-30СМ и Су-35, бомбардировщиков Су-24М и Су-34 выполняли один из наиболее сложных элементов лётной подготовки. Упражнения осуществлялись одиночно и в составе пары.

Дозаправка в воздухе осуществлялась воздушными танкерами — заправщиками Ил-78 на высотах около 6 тысяч метров и скоростях около 600 километров в час. Расстояние между боевыми самолетами и заправщиками при этом составляло менее 20 метров.

Напомним, воздушная заправка топливом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия авиации ВКС, в том числе стратегической.

Как сообщало ИА REGNUM, плановый полёт над нейтральными водами Баренцева моря, Норвежского моря и акваторией Северного Ледовитого океана 31 января выполнили два российских стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что в воздухе ракетоносцы находились более 16 часов. Во время выполнения полета Ту-160 были дозаправлены топливом в воздухе.

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