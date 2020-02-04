Москва, , 07:42 — REGNUM Предложение о переносе на 1 января 2021 года действия закона о предустановке российского ПО на гаджеты выдвинули в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ассоциации Антона Гуськова.

Согласно текущей редакции закона обязательная предустановка россйского ПО должна быть осуществлена: с 1 июля 2020 года на продаваемые в РФ на смартфоны, с 2021 года — на планшеты, с 2022 года — на компьютеры, с 2023 года — на телевизоры и приставки.

В РАТЭК отметили, что в случае следования указанным срокам производители и торговые сети не успеют подготовиться к вступлению закона в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу «технически сложных устройств» без предустановленного на них российского программного обеспечения, утвержденного правительством РФ.