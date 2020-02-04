Москва, , 03:48 — REGNUM С 1 июля 2020 года покупатель сможет вернуть в магазин или заменить на новое смартфон или другое устройство с некорректно работающими обязательно предустановленными отечественными программами. Об этом 4 февраля сообщает газета «Известия».

По информации Федеральной антимонопольной службы (ФАС), на которую ссылается издание, концепция предполагает право потребителя в 15-дневный срок потребовать замены электронного устройства на новое или на другой товар с перерасчетом, а также вернуть денежные средства или осуществить бесплатный ремонт гаджета при выявлении неработоспособности предустановленных программ. В числе этих программ предполагаются: антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам, платежные системы и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу «технически сложных устройств» без предустановленного на них российского программного обеспечения. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в декабре 2019 года заявил, что новый закон об обязательной установке российского программного обеспечения (ПО) на электронные гаджеты, в частности, на компьютеры и смартфоны, не приведет к их удорожанию. Если, конечно, процесс реализации этого закона будет грамотно организован.

Читайте также: Бес кроется в деталях: о российском ПО на смартфонах

Читайте ранее в этом сюжете: Предустановка российского ПО не приведет к удорожанию гаджетов — Мантуров