Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry. Об этом сообщает аккаунт Blackberry Mobile в Twitter.

Отмечается, что компания «больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства Blackberry».

«Судный день» для смартфонов Blackberry настанет 31 августа — в этот день их производство прекратится. Вместе с тем, производители обещают производить поддержку смартфонов и держать их на гарантийном обслуживании ещё два года — до 31 августа 2022 года.