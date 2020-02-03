Москва, , 18:44 — REGNUM Российские Воздушно-десантные войска получат самоходный ракетный комплекс, способный поражать цели на дистанции 10 км, сообщает 3 февраля газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Речь идёт о противотанковом ракетном комплексе на базе колёсной бронемашины «Тайфун-К». Его дальнобойные ракеты способны уничтожать как бронетехнику, так и полевые укрепления.

В ближайшее время будут проведены испытания четырехколесного бронеавтомобиля К4386 «Тайфун-ВДВ» повышенной проходимости с установленным на него ПТРК «Корнет-ЭМ». В боекомплект этого комплекса войдёт боеприпас с фугасной боевой частью и увеличенной загоризонтной дальностью.

Это обеспечит возможность уничтожить объект противника, не входя в зону действия его огневых средств. Имея такое дальнобойное оружие, десантники смогут выполнять боевые задачи, не запрашивая удары авиации или артиллерийскую поддержку.

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