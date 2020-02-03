Москва, , 15:39 — REGNUM От Екатеринбурга до Москвы прошли тестовый заезд минивэн GAC GN8, кроссовер GAC GS5 и топовый кроссовер GAC GS8. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

До российской столицы модели добрались за два дня, преодолев почти 1500 км. В Москве авто остановились в дилерском центре «Автолайт», где прошли техническое обслуживание, которое включает замену моторного масла и фильтров. Стоит отметить, что GAC GN8 и GAC GS5 в РФ для покупки пока не доступны.

Однако в дилерских салонах уже с декабря 2019 года продаётся модель GAC GS8. Этот автомобиль оснащён двухлитровым мотором, который агрегатируется с 7-скоростным «автоматом».

Ранее компания GAC провела премьеру в Гуанчжоу концепт-кара Eno.146, который стал самой аэродинамически эффективной машиной в мире.

Читайте также: Автомобиль GAC GS4 Coupe представлен в Китае