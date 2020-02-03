Москва, , 15:18 — REGNUM Генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов назвал срок поставки бронетехники на базе платформы «Армата» в российскую армию. Это произойдёт уже в 2020 году. Данная техника будет проходить опытно-боевую эксплуатацию. Об этом пишет газета «Взгляд».

В настоящее время завершены заводские испытания боевых машин, все заявленные тактико-технические характеристики подтверждены. Сейчас «Уралвагонзавод» заканчивает подготовительные работы, чтобы наладить их серийное производство.

Александр Потапов также сказал: «Такого танка в мире нет — и в ближайшие годы ничего подобного даже близко у наших конкурентов не будет. Те, кто говорит, что там возникают сложности, забывают: тот же Т-72 создавался куда дольше, а здесь речь идёт об абсолютно новом изделии».

В семейство боевых машин на основе гусеничной платформы «Армата» входят танк Т-14, тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Кстати, опыт российских конструкторов по производству на одной платформе семейства машин намерены позаимствовать немецкие и французские оружейники. Они собираются создать ряд боевых машин в рамках проекта MGCS. Речь идёт о танке, БПМ и БРЭМ.

ИА REGNUM со ссылкой на вице-премьера РФ Юрия Борисова ранее сообщало, что в будущем бронетехника на основе платформы «Армата» будет обладать наибольшим экспортным потенциалом.