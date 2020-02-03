Москва, , 15:17 — REGNUM Корабль «Союз» с тремя членами экипажа впервые будет запущен к Международной космической станции (МКС) на ракете «Союз-2.1а» 9 апреля. Об этом 3 февраля сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации напомнили, что это будет первый пилотируемый пуск в 2020 году. К МКС отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кессиди, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский космонавт Олег Артемьев рассказал, что для того, чтобы попасть в космонавты, нужно быть «средним», сильно ничем не выделяющимся из общей массы человеком. Также российский космонавт особо отметил, что на орбите оказываются люди неагрессивного и уравновешенного типа.

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