Токио, , 14:54 — REGNUM Японская автокомпания Toyota приступила к разработке новой версии спорткара Supra с более мощным мотором и яркой внешностью. Об этом сообщает Motor1.

По имеющейся информации, автомобиль в своём названии получит индекс GRMN.

Под капотом новинки будет установлена 400-сильная турбированная «шестерка» рабочим объёмом три литра. Кроме того, авто станет намного легче базовой модели за счет деталей из углеволокна, а экстерьер машины станет более агрессивным за счет нового аэродинамического обвеса и выразительных дизайнерских акцентов.

Также сообщается, что кузов автомобиля усилят, придав ему дополнительную жёсткость, а подвеску перенастроят.

Премьера «горячего» спорткара намечена на 2020 год. Однако стоимость модели пока не раскрывается.

Напомним, заводы японской компании Toyota в Китае приостановили производство из-за нового коронавируса.

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