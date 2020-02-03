Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Американские тюнеры из ателье TR3 Performance увеличили производительность Jeep Gladiator до 707 «лошадей». Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Если в дорестайлинговой версии вседорожник имел мотор V6 объёмом 3,6 л и мощность 285 л. с., то в модернизированном варианте авто оснащено двигателем Hellcat V8 объёмом 6,2 л производительностью 707 л. с.

Кроме нового движка Jeep Gladiator получил улучшенные бамперы, другой замок капота, а также новые крылья и заднюю стойку. Отдельно стоит отметить стильный прожектор с LED-начинкой на крыше модели.

«Обута» новинка в покрышки Mickey Thompson Baja MTZP3 размером 35 дюймов. Выхлопная система и подача топлива установлены от фирмы «Magnaflow». На заднем капоте имеются лебедка и четыре крюка.

Ранее американские тюнеры провели рестайлинг модели Jeep Wrangler, добавив ей ещё два колеса, как у немецкого шестиколесного Mercedes-Benz G63 AMG 6×6.

Читайте также: Компания FCA в 2019 году расширит модельную линейку Jeep в РФ