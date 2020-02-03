Чебоксары, , 13:40 — REGNUM В Чувашии закончили расследование уголовного дела по ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») в отношении 46-летнего жителя республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По данным следствия, летом 2019 года мужчина за 25 тыс. рублей заказал миниатюрную видеокамеру, закамуфлированную под пуговицу. Полученную камеру мужчина использовал при сдаче теоретического экзамена для получения прав на управление транспортным средством. Сотрудники ГИБДД выявили факт использования технического средства и изъяли скрытую камеру.

Мужчина признался в использовании техсредства, также его причастность подтверждается показаниями свидетелей и результатами проведённой экспертизы.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Вурнарский районный суд для рассмотрения по существу. Указанный товар является специальным техническим средством для негласного получения информации, оборот которых в России ограничен

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в Новочебоксарске пожилой мужчина заказал через интернет очки со встроенными видеокамерой и микрофоном. Со слов обвиняемого, он случайно увидел в интернете баннер с рекламой товара и решил приобрести. По словам мужчины, он заказал продукцию из любопытства: решил приобрести очки с функцией скрытой видеозаписи, чтобы снимать своих внуков во время игр с ними, во время общения. Чтобы дети не знали о том, что их снимают и не позировали на камеру. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — ст. 138.1 УК РФ («Покушение на незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации»). Товар поступил из Китая и был изъят из незаконного оборота сотрудниками Самарской таможни.