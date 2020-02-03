Москва, , 11:49 — REGNUM Не так давно заместитель министра обороны Алексей Криворучко говорил, что комплекс С-500 будет принят на вооружение только в 2025 году — возможно, новые заявления означают, что в 2020 году войска получат опытную партию, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в понедельник, 3 февраля, комментируя высказывания Криворучко.

Как сообщалось ранее, замминистра обороны в интервью корпоративному журналу концерна КРЭТ заявил, что в 2019 году прошли испытания новейших ракет для зенитной системы С-500 и что новый комплекс будет готов к поставкам в войска уже в 2020 году.

«Достаточно сложно однозначно трактовать слова Алексея Криворучко . В сего год назад он говорил о том, что в 2020 году планируется только начать предварительные испытания перспективного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны С-500, а принять комплекс на вооружение — только к 2025 году.

Последние же слова заместителя министра обороны России можно трактовать по разному . В озможно, что с 2020 года в войска пойдёт некая опытная партия С-500, которая в режиме опытно-боевого дежурства будет ещё несколько лет проходить испытания до окончательной доводки до серийного образца и официального принятия на вооружение. Иной вариант — в заявлении 2019 или 2020 года сделана какая-то ошибка, либо преднамеренно, либо случайно.