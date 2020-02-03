Москва, , 11:52 — REGNUM Как правильно подойти к вопросу замены моторного масла в легковых автомобилях рассказали эксперты «Российской газеты».

По рекомендациям автопроизводителей, производить замену моторного масла необходимо через 10−20 тыс. км пробега. Вот только эксперты обращают внимание на то, что в случае, если автомобилистам приходится часто стоять в пробках или приходится нередко нагружать свои автомобили, то тогда менять моторное масло следует чаще.

Однако не стоит при этом допускать, чтобы уровень моторного масло доходил до минимальных значений. Не рекомендуется также смешивать моторные масла, лить жидкости худшего качество, чем использовали до этого.

Кроме того, специалисты также не советуют допускать перелива масла, поскольку излишнее давление может негативно отразится на некоторых деталях, например, это может привести к замасливанию свечей.

Напомним, в перечень товаров, которые подорожают в России с начала 2020 года, вошли автомобили мощностью свыше 90 л. с., бензин, дизельное топливо, а также моторные масла.

Читайте также: В России подорожали кроссоверы Zotye — СМИ