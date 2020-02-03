Москва, , 11:00 — REGNUM На замену тяжелых ракет «Воевода» в 2021 году в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ поступят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью журналу «Радиоэлектронные технологии».

«Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году», — сообщил Криворучко.

Он добавил, что доставка боеголовок комплекса «Сармат» будет осуществляться таким образом, что даже перспективными системами противоракетной обороны будет трудно их уничтожить. По словам замглавы Министерства обороны РФ, ракета способна наносить удары по объектам, находящимся на расстоянии до 18 тыс. км. При этом они имеют стартовую массу 208,1 тонны и массу полезной нагрузки порядка 10 тонн.

Напомним, в Минобороны России заявили, что планируют к 2024 году на 100% оснастить Ракетные войска стратегического назначения современными ракетными комплексами.

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