Байконур, Казахстан, , 09:13 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту британские спутники связи OneWeb, установлена на стартовом комплексе космодрома «Байконур». Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба Роскосмоса.

Носитель с разгонным блоком «Фрегат-М» установлен на площадке №31. Завершены работы по установке ракеты в пусковое устройство и вертикализации, к ракете сведены мачты обслуживания. Специалисты готовят ракету к старту.

Запуск «Союза-2.1б» с 34 спутниками OneWeb намечен на 7 февраля, он состоится в 00:42 мск. Такой запуск станет первым, осуществлённым на Байконуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на орбиту были выведены первые шесть спутников OneWeb, запуск состоялся на космодроме «Куру». Ожидается, что на орбиту выведут около 600 спутников, их коммерческое использование начнётся в 2020 году.

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